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В Рузе полицейские и общественники провели для детей акцию «Каникулы с Общественным советом»
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В Рузе полицейские и общественники провели для детей акцию «Каникулы с Общественным советом» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудники полиции и члены Общественного совета при ОМВД России по Рузскому городскому округу организовали и провели в Рузской городской библиотеке мероприятие в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом».
Воспитанникам детских садов и ученикам из пришкольных летних лагерей было предложено разукрасить цветными карандашами и фломастерами книжку-раскраску, обучающую правилам безопасного поведения. Это занятие пришлось детям по душе. Они с увлечением рисовали цветными карандашами и повторяли правила. Сотрудники полиции и общественники также разъясняли детям, как правильно себя вести, о том, что необходимо пристегиваться ремнями безопасности, купаться только в сопровождении взрослых, не брать подарков от незнакомцев.
В завершение мероприятия дети поблагодарили полицейских за интересное и познавательное мероприятие.
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