В Рузе полицейские и общественники провели для детей акцию «Каникулы с Общественным советом»

Сотрудники полиции и члены Общественного совета при ОМВД России по Рузскому городскому округу организовали и провели в Рузской городской библиотеке мероприятие в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом».

Воспитанникам детских садов и ученикам из пришкольных летних лагерей было предложено разукрасить цветными карандашами и фломастерами книжку-раскраску, обучающую правилам безопасного поведения. Это занятие пришлось детям по душе. Они с увлечением рисовали цветными карандашами и повторяли правила. Сотрудники полиции и общественники также разъясняли детям, как правильно себя вести, о том, что необходимо пристегиваться ремнями безопасности, купаться только в сопровождении взрослых, не брать подарков от незнакомцев.

В завершение мероприятия дети поблагодарили полицейских за интересное и познавательное мероприятие.