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Квест «О героях былых времен»
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Квест «О героях былых времен» 

CHIPS journal 3 часа назад
Фото: CHIPS journal
В течение всего лета по предварительной записи в музее доступен квест «О героях былых времен». Это увлекательный марш-бросок по территории, прилегающей к музейному комплексу на Садовом кольце. Участники узнают о героях Отечества, память о которых до сих пор бережно сохраняют московские улицы и площади, парки и скверы, а выполняя задания из «Путевого листа», им придется применить знания по истории, полученные в школе, освежить в памяти основы тактики и стратегии. Победившая в этом соревновании команда получит картонный кубок.
Для семейной аудитории
Продолжительность 1,5 часа
Количество участников до 40 человек.
Предварительная запись и справки по телефонам:
+7 (499) 973-32-14, +7 (495) 609-01-46 по будням с 11 до 17 часов
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