Квест «О героях былых времен»

В течение всего лета по предварительной записи в музее доступен квест «О героях былых времен». Это увлекательный марш-бросок по территории, прилегающей к музейному комплексу на Садовом кольце. Участники узнают о героях Отечества, память о которых до сих пор бережно сохраняют московские улицы и площади, парки и скверы, а выполняя задания из «Путевого листа», им придется применить знания по истории, полученные в школе, освежить в памяти основы тактики и стратегии. Победившая в этом соревновании команда получит картонный кубок.

Для семейной аудитории

Продолжительность 1,5 часа

Количество участников до 40 человек.

Предварительная запись и справки по телефонам:

+7 (499) 973-32-14, +7 (495) 609-01-46 по будням с 11 до 17 часов