В Вологодской области сотрудники полиции посетили летний детский лагерь

Сотрудники ОМВД России по Великоустюгскому району посетили детский загородный оздоровительный лагерь «Дружба», расположенного на Вотчине «Деда Мороза». В ходе визита инспектор отдела по исполнению административного законодательства ОГИБДД старший лейтенант полиции Иван Хвостов провел с детьми профилактическую беседу по соблюдению детьми Правил дорожного движения, как во время катания на велосипеде, так и при переходе улиц. Особое внимание полицейский уделил правилам перевозки юных пассажиров в транспортных средствах.

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних капитан полиции Татьяна Южакова разъяснила ребятам, за какие правонарушения законодательством Российской Федерации, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Также инспектор ОДН пояснила мальчишкам и девчонкам, что, пока находятся здесь, они обязаны соблюдать устав детского лагеря «Дружба».