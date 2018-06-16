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В Вологодской области сотрудники полиции посетили летний детский лагерь
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В Вологодской области сотрудники полиции посетили летний детский лагерь 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники ОМВД России по Великоустюгскому району посетили детский загородный оздоровительный лагерь «Дружба», расположенного на Вотчине «Деда Мороза». В ходе визита инспектор отдела по исполнению административного законодательства ОГИБДД старший лейтенант полиции Иван Хвостов провел с детьми профилактическую беседу по соблюдению детьми Правил дорожного движения, как во время катания на велосипеде, так и при переходе улиц. Особое внимание полицейский уделил правилам перевозки юных пассажиров в транспортных средствах.
Инспектор отделения по делам несовершеннолетних капитан полиции Татьяна Южакова разъяснила ребятам, за какие правонарушения законодательством Российской Федерации, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Также инспектор ОДН пояснила мальчишкам и девчонкам, что, пока находятся здесь, они обязаны соблюдать устав детского лагеря «Дружба».
В завершении мероприятия старший сержант полиции Георгий Мурашов рассказал несовершеннолетним о службе в органах внутренних дел и в кинологической службе. Затем полицейский продемонстрировал ребятам выполнение команд служебной собакой по кличке Пит. Так же кинолог показал детям состоящие на вооружении полиции спецсредства.
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