В Екатеринбурге по площадке детской больницы бегала лошадь

Сегодня утром на территории детской больницы № 9 пациенты заметили лошадь. Она гуляла по детской площадке, не была привязана. Родители с маленькими пациентами говорят, что гуляет она здесь уже третий день.

— Мы с утра проснулись, у нас в 7 подъем, заметили в окно лошадку — без седла, без всего, — рассказал E1.RU Александр, который лежит в этой больнице со своим ребенком. — Вышли посмотреть, увидели, что у нее оборванная шлейка, видимо, сбежала откуда-то. Пошли с ней «познакомиться», она так бодренько на меня побежала. Сейчас, говорят, уже хозяин нашелся, вроде бы, ее забрали.