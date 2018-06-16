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В Екатеринбурге по площадке детской больницы бегала лошадь
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В Екатеринбурге по площадке детской больницы бегала лошадь 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
Сегодня утром на территории детской больницы № 9 пациенты заметили лошадь. Она гуляла по детской площадке, не была привязана. Родители с маленькими пациентами говорят, что гуляет она здесь уже третий день.
— Мы с утра проснулись, у нас в 7 подъем, заметили в окно лошадку — без седла, без всего, — рассказал E1.RU Александр, который лежит в этой больнице со своим ребенком. — Вышли посмотреть, увидели, что у нее оборванная шлейка, видимо, сбежала откуда-то. Пошли с ней «познакомиться», она так бодренько на меня побежала. Сейчас, говорят, уже хозяин нашелся, вроде бы, ее забрали.
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