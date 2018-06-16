В Крыму более трех тысяч детей отмечают день рождения «Артека»

АРТЕК (Крым), 16 июн — РИА Новости . Празднование 93-й годовщины со дня основания международного детского центра «Артек» проходит в субботу в Крыму, в нем принимает участие более 3,5 тысячи участников шестой смены, сказал РИА Новости директор центра Алексей Каспржак

Международный детский центр «Артек» был основан в 1925 году, первая смена лагеря у горы Аю-Даг открылась 16 июня.

"У нас порядка 3,5 тысячи детей сейчас (шестая смена), для нас это домашний, семейный праздник. Традиционно, как всегда, празднуют день рождения — будет торт, свечи, все друг друга поздравляют и дарят подарки, праздничный концерт и обязательно салют", — сказал Каспржак.

Празднование в центре началось утром во всех лагерях с торжественных линеек, в течение дня дети примут участие в конкурсах и мастер-классах в студиях и кружках созданного в «Артеке» города мастеров на «русской поляне». Праздник продолжат международным фестивалем творчества, в котором примут участие сами артековцы. На сцене выступят 30 коллективов, участники которых приехали в Крым из 12 стран представляют свою страну. Завершится день рождения лагеря фейерверком.

"Идет большое празднование юного, я не побоюсь этого слова, центра под названием «Артек», так как с каждым годом он становится все лучше, поэтому он молодой. Он молодой, потому что постоянно меняется, и он радует своими изменениями. Это присуще субъектам в юном возрасте", — сказал Каспржак.

"Артек" расположен в Крыму, на побережье Черного моря, в поселке городского типа Гурзуф. Это крупнейший детский центр мира, с 2016 года — член Международной ассоциации детских лагерей (ICF). К началу первой летней смены 2015 года было реконструировано шесть детских лагерей — «Лазурный», «Янтарный», «Хрустальный», «Морской», «Речной» и «Озерный». Еще три детских лагеря — «Лесной», «Полевой» и «Кипарисный» — приняли первых детей летом 2016 года. Сейчас в «Артеке» строится лагерь «Солнечный», планируется, что после сдачи в эксплуатацию в 2019 году жилых корпусов нового лагеря «Артек» будет принимать 5 тысяч детей в смену и более 50 тысяч детей в год.