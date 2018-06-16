В США почти 2 тысячи детей нелегальных мигрантов разлучили с их семьями 

Вашингтон, 16 июня /Синьхуа/ — При задержании нелегальных мигрантов с 19 апреля по 31 мая американские власти разлучили 1995 несовершеннолетних с их семьями. Об этом сообщили в пятницу в Министерстве внутренней безопасности США.
Подобные данные публикуются впервые после того, как в прошлом году американская администрация стала принудительно разлучать детей со взрослыми при задержании нелегальных мигрантов. Соответствующие меры принимаются на фоне политики «нулевой толерантности» — взрослые нелегальные мигранты задерживаются, а их дети отправляются в учреждения социальной опеки, где ожидают своих родственников.
Как сообщили СМИ, при разлучении детей со взрослыми власти обычно не сообщают родителям о том, на сколько времени забирают и куда отправляют их детей, чем провоцируют переживания и возмущения задержанных. По имеющейся информации, как минимум один задержанный нелегальный мигрант покончил с собой из-за разлуки с ребенком.
Как сообщили СМИ, эти нетрадиционные меры принимаются администрацией Дональда Трампа, чтобы в максимально короткие сроки сократить число нелегальных мигрантов в стране. —0—