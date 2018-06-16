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В Ульяновске закрылись два пришкольных лагеря: детям стало плохо
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В Ульяновске закрылись два пришкольных лагеря: детям стало плохо 

АиФ — Ульяновск 34 минуты назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Два детских лагеря отдыха в Ульяновске при школах №30 и №58 закрыты, сообщил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. Закрытие пришкольных лагерей связано с тем, что 27 школьников почувствовали себя плохо. Начата проверка.
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