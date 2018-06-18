Заболевшие «лагерные» дети в Ульяновске посещали один и тот же бассейн

Стал известен диагноз детей, посещавших пришкольные лагеря «Радуга» и «Звёздочка». У семи заболевших детей 7-11 лет выявлен норовирус, сообщил министр здравоохранения области Рашид Абдуллов.

Напомним, более 30 детей не пришли в пришкольные лагеря «Радуга» и «Звездочка», организованных в 30 и 58 школах. Эти школы Железнодорожного района расположены на смежных участках. Дети и того, и другого лагеря посещали бассейн «Автомобилист». Признаки кишечной инфекции выявлены у семи детей.

Одна из версий — возможное нарушение санитарных норм в бассейне. Проверяются также безопасность пищеблока, питьевой воды и другие возможные источники инфекции.

Нарушения санитарных норм, в частности, уже выявлены в 58 школе, где работал лагерь «Звездочка». Работа обоих лагерей остановлена.