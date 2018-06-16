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Школьное телевидение из Курска победило на всероссийском фестивале «Включайся!»
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Школьное телевидение из Курска победило на всероссийском фестивале «Включайся!» 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Работа студии «Казнить нельзя, помиловать!» выиграла в номинации «Хочу все знать».
Национальная ассоциация телерадиовещателей проводит Фестиваль детского телевидения «Включайся!» на протяжении уже 13 лет. В этом году поступило 296 конкурсных заявок от более 120 детских студий и телекомпаний, производящих контент для детей и подростков из разных регионов России.
На фестивале работы конкурсантов оценивают два состава жюри — «взрослое» и «детское». Участников фестиваля ждали творческие встречи с известными режиссерами, журналистами, педагогами, мастер-классы по работе с программным обеспечением и техникой, которые используются для производства телевизионного контента. Они смогли посмотреть, как работают профессионалы, поделиться опытом с представителями других детских студий, увидеть и обсудить конкурсные работы. Участие в фестивале стало для начинающих журналистов дополнительным мотивирующим фактором в выборе будущей профессии.
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