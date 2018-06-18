В Омской области ребёнок наелся марганцовки

Омской области ребёнок наелся марганцовки, ЧП случилось в селе Харламово Тарического района. Врачи диагностировали у ребенка 2-ух лет химический ожог ротовой полости. Об этом пишет сайт 7info.ru.

Малыш остался без присмотра и заинтересовался плохо закрытым пузырьком, в котором находились кристаллы фиолетового цвета. Мальчик съел порошок марганца. Сейчас жизнь ребенка находится в безопасности. По факту происшествия проводится проверка.

Медики предупреждают: перманганат калия — это достаточно агрессивное химическое вещество, хранить его нужно в недоступном для детей месте.