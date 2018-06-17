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Как сделать солнечные часы и какие книги читать с детьми летом? Рассказываем!
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Как сделать солнечные часы и какие книги читать с детьми летом? Рассказываем! 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Но сначала вот вам мем недели:
А теперь — тексты:
10 книг, которых нет в школьной программе по литературе, а зря  Попросили книжного критика Евгению Шафферт составить нам список книг, которые могли бы отлично заменить скучные рассказы о природе и романтические повести, смысл которых дойдет до школьника только годам к тридцати. Получилось неожиданно и круто!
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Летние опыты и затеи на природе: 13 невероятных идей
Солнечные часы, змеи из пузырей, двухступенчатая ракета и водный лабиринт — айда на дачу!
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Летние лагеря, в которые можно поехать всей семьей — 2018
Удобная история: и за ребенка можно не бояться — он тут, рядом, и развлечения все уже придуманы. Есть поездки в Грецию, в Испанию, в Крым, в Карелию + игры и веселье в подмосковном лесу.
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А еще на прошлой неделе мы писали об учительнице, которую уволили из-за того, что она повесила в сеть фото в купальнике — а все остальные учителя тоже начали выкладывать свои фотки в купальниках, чтобы ее поддержать; рассказали, какие документы нужны для того, чтоб отправить ребенка в летнее путешествие одного на поезде или самолете; и выяснили, чего на самом деле нужно бояться, отправляя ребенка в лагерь.
Это, конечно, не все: на сайте ежедневно обновляется афиша, есть большой раздел со списками детских лагерей этого лета и много всего интересного!
Чтобы не пропустить ничего полезного и интересного о детских развлечениях, развитии и психологии, подписывайтесь на наш канал в Telegram. Всего 1-2 поста в день.
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