Как сделать солнечные часы и какие книги читать с детьми летом? Рассказываем!

Но сначала вот вам мем недели:

А теперь — тексты:

10 книг, которых нет в школьной программе по литературе, а зря Попросили книжного критика Евгению Шафферт составить нам список книг, которые могли бы отлично заменить скучные рассказы о природе и романтические повести, смысл которых дойдет до школьника только годам к тридцати. Получилось неожиданно и круто!

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Летние опыты и затеи на природе: 13 невероятных идей

Солнечные часы, змеи из пузырей, двухступенчатая ракета и водный лабиринт — айда на дачу!

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Летние лагеря, в которые можно поехать всей семьей — 2018

Удобная история: и за ребенка можно не бояться — он тут, рядом, и развлечения все уже придуманы. Есть поездки в Грецию, в Испанию, в Крым, в Карелию + игры и веселье в подмосковном лесу.

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А еще на прошлой неделе мы писали об учительнице, которую уволили из-за того, что она повесила в сеть фото в купальнике — а все остальные учителя тоже начали выкладывать свои фотки в купальниках, чтобы ее поддержать; рассказали, какие документы нужны для того, чтоб отправить ребенка в летнее путешествие одного на поезде или самолете; и выяснили, чего на самом деле нужно бояться, отправляя ребенка в лагерь.

Это, конечно, не все: на сайте ежедневно обновляется афиша, есть большой раздел со списками детских лагерей этого лета и много всего интересного!

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