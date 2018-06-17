На Дальнем Востоке организованы профильные юнармейские смены

При проведении летних смен юнармейцы проходят расширенный курс начальной военной подготовки, принимают участие в военно-спортивных соревнованиях.

На территории Дальнего Востока организовано несколько профильных летних смен для юнармейцев, в частности в Камчатском крае на минувшей неделе стартовала профильная Юнармейская смена в муниципальном стационарном лагере «Солнышко». Детский лагерь принял более 70 юнармейцев.

В Сахалинской области детский профильный лагерь палаточного типа «Юность» в конце июня примет для проведения пятидневных сборов порядка 120 представителей движения «Юнармия».

Кроме того, профильная смена организована на базе детского оздоровительного лагеря «Гагарин» в городе Благовещенск Амурской области. В смене принимает участие около 100 ребят.

При проведении летних смен юнармейцы проходят расширенный курс начальной военной подготовки, принимают участие в военно-спортивных соревнованиях.

Помимо этого молодые люди выполняют упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия, усиленно занимаются спортом.