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На Дальнем Востоке организованы профильные юнармейские смены
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На Дальнем Востоке организованы профильные юнармейские смены 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
При проведении летних смен юнармейцы проходят расширенный курс начальной военной подготовки, принимают участие в военно-спортивных соревнованиях.
На территории Дальнего Востока организовано несколько профильных летних смен для юнармейцев, в частности в Камчатском крае на минувшей неделе стартовала профильная Юнармейская смена в муниципальном стационарном лагере «Солнышко». Детский лагерь принял более 70 юнармейцев.
В Сахалинской области детский профильный лагерь палаточного типа «Юность» в конце июня примет для проведения пятидневных сборов порядка 120 представителей движения «Юнармия».
Кроме того, профильная смена организована на базе детского оздоровительного лагеря «Гагарин» в городе Благовещенск Амурской области. В смене принимает участие около 100 ребят.
При проведении летних смен юнармейцы проходят расширенный курс начальной военной подготовки, принимают участие в военно-спортивных соревнованиях.
Помимо этого молодые люди выполняют упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия, усиленно занимаются спортом.
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