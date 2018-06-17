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В Сургутский район приедет более 250 детей в лагерь «Под одним небом»
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В Сургутский район приедет более 250 детей в лагерь «Под одним небом» 

АиФ Югра 53 минуты назад
Фото: АиФ Югра
В Сургутском районе школьники соберутся вместе, чтобы провести каникулы в лагерях дружбы народов. Цель этого мероприятия заключается в обучении детей толерантности.
Школьники смогут узнать традиции, культуру и обычаи народов, которые населяют нашу страну. Это поможет им завести новые знакомства, а также пригодится в будущем.
Данный проект берет свое начало с 2013 года. Он был придуман работниками библиотеки из поселка Солнечный. За создание лагеря дружбы народов специалисты были удостоены премией губернатора Югры.
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