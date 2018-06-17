Жизнь в природе. В Югре действует палаточный лагерь «Патриот»

В Нижневартовске вновь работает палаточный лагерь «Патриот». 85 ребят осваивают уроки выживания в экстремальных условиях, учатся оказывать первую медицинскую помощь и изучают историю государства. Всю смену им будут помогать 15 педагогов.

Этим летом на базе центра организовано три отряда: «Школа молодого поисковика», «Спартанцы» и «Нижневартовск — город добровольцев». За сутки в лагере родители должны отдать 10 тысяч рублей. По сравнению с прошлым летом— цена снизилась.

В лагере огромное внимание уделяют физической подготовке. Функционируют и групповые, и индивидуальные занятия. Во время смены дети учатся самостоятельности, развивают лидерские качества и умения работать в команде.

Пока что, этим летом функционирует всего одна смена, которая закончится 20 июня. Это связанно с графиком работы педагогов.

Напомним, что в Сургутском районе 250 школьников соберутся вместе, чтобы провести каникулы в лагерях дружбы народов. Цель этого мероприятия заключается в обучении детей толерантности.