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Жизнь в природе. В Югре действует палаточный лагерь «Патриот»
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Жизнь в природе. В Югре действует палаточный лагерь «Патриот» 

АиФ Югра 51 минуту назад
Фото: АиФ Югра
В Нижневартовске вновь работает палаточный лагерь «Патриот». 85 ребят осваивают уроки выживания в экстремальных условиях, учатся оказывать первую медицинскую помощь и изучают историю государства. Всю смену им будут помогать 15 педагогов.
Этим летом на базе центра организовано три отряда: «Школа молодого поисковика», «Спартанцы» и «Нижневартовск — город добровольцев». За сутки в лагере родители должны отдать 10 тысяч рублей. По сравнению с прошлым летом— цена снизилась.
В лагере огромное внимание уделяют физической подготовке. Функционируют и групповые, и индивидуальные занятия. Во время смены дети учатся самостоятельности, развивают лидерские качества и умения работать в команде.
Пока что, этим летом функционирует всего одна смена, которая закончится 20 июня. Это связанно с графиком работы педагогов.
Напомним, что в Сургутском районе 250 школьников соберутся вместе, чтобы провести каникулы в лагерях дружбы народов. Цель этого мероприятия заключается в обучении детей толерантности.
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