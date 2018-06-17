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Шесть жителей Тюменской области заболели клещевым боррелиозом
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Шесть жителей Тюменской области заболели клещевым боррелиозом 

72.ru 5 часов назад
Фото: 72.ru
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области ведет еженедельный мониторинг за случаями присасывания клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. К концу минувшей рабочей недели за помощью в медицинские организации региона обратились 6889 человек, в их чиле 1561 ребенок.
— В области на сегодняшний день зарегистрировано шесть случаев заболевания клещевым боррелиозом. Первый был выявлен в мае. Случаев заболевания клещевым энцефалитом пока нет, — рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.
Активность клещей в этом году наблюдается с конца марта. Наибольшее количество укушенных зарегитсрировано в Тюмени, Ишиме, Заводоуковском и Ялуторовском районах. Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. Насегодняшний день в регионе привиты 70 459 человек, из них 53 653 — люди, относящиеся к профессиональным группам риска и 16 806 детей.
В целях предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. Всего обработано более 6 тыс. га, из них в рамках летней оздоровительной компании 1,5 тыс. га.
Специалисты напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени ее окажут в приемном отделении Тюменской областной инфекционной клинической больницы (ул. Комсомольская, 54а). Жителям области — в областных больницах в муниципальных образованиях.
Продолжает работу горячая линия Управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций 8-9044-92-92-30.
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