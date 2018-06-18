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Из детского лагеря в Омской области одного ребенка увезли на «скорой»
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Из детского лагеря в Омской области одного ребенка увезли на «скорой» 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Предполагается, что у ребенка может быть инфекция. О том, как обстоят дела с другими отдыхающими в лагере, станет известно позднее. В соцсети «ВКонтакте» вчера появилось сообщение о том, что в лагере «Солнечная поляна» отдыхающие дети чем-то отравились и сейчас плохо себя чувствуют.
ИА «Омск Здесь» рассказали в пресс-службе регионального минздрава, что одного ребенка из лагеря пришлось госпитализировать с подозрением на инфекцию, однако точно сказать, что заражение произошло через пищу, нельзя. Также в минздраве пояснили, что более полная информация о состоянии детей и ситуации, произошедшей в лагере, станет известна в течение дня.
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