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В омском лагере, где отравился ребенок, отдыхает 300 детей
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В омском лагере, где отравился ребенок, отдыхает 300 детей 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Информация о заболевании появилась на выходных в соцсетях. Как ранее сообщал «Омск Здесь», 16 июня в детском лагере «Солнечная поляна», где отдыхают более 300 детей, госпитализировали одного ребенка. Пресс-служба регионального Минздрава информирует, что отдыхающего увезли в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное. Сейчас проведен забор анализов для установления точного диагноза. Кроме этого, еще два ребенка отпущены домой — у одного из них резко поднялась температура, а второго ребенка тошнило. Врачи наблюдают за состоянием детей.
Специалисты Минздрава пояснили, что говорить о вспышке инфекции нельзя из-за небольшого числа заболевших детей, а также из-за отсутствия результатов анализов.
Эту же информацию подтвердили в пресс-службе регионального министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта, к которому относится детский лагерь.
Специалисты Роспотребнадзора провели заборы проб, результаты которых должны показать природу заболевания ребенка. Ситуация в детском лагере, где сейчас отдыхают более 300 детей, находится под контролем, — отметил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.
Добавим, что омские чиновники потратили в этом году 5 млн руб. на обеспечение безопасного отдыха детей в лагерях. В прошлом году специалисты в ходе проверок нашли более тысячи нарушений, которые касались в том числе организации питания детей и оказания медицинской помощи.
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