Во время мундиаля костромские дети занимаются в «Футбольной академии»

Для костромских детей организовали летнюю профильную смену «Футбольной академии». Этот отряд существует несколько лет и проводит занятия в ДЮЦ «Ровесник» в летнее время, сообщает городская администрация.

Занятия с футболистами проводят педагоги, которые обучают их в течение года. Так ребята занимаются любимым делом и не страдают от недостатка занятости.

В этом году детей научат приёмам игры, укрепят их общефизическую подготовку. Они примут участие в турнире «Кожаный мяч», для них проведут игры, конкурсы, викторины, экскурсии, спортивные соревнования и эстафеты.

Также ребята обсудят итоги матчей, прошедших в рамках Чемпионата мира по футболу.

Напомним, что в Костроме на время ЧМ открылся единственный в России международный call-центр для водителей, где их информируют о правилах перевозки пассажиров.