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Во время мундиаля костромские дети занимаются в «Футбольной академии»
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Во время мундиаля костромские дети занимаются в «Футбольной академии» 

k1news.ru 4 часа назад
Фото: k1news.ru
Для костромских детей организовали летнюю профильную смену «Футбольной академии». Этот отряд существует несколько лет и проводит занятия в ДЮЦ «Ровесник» в летнее время, сообщает городская администрация.
Занятия с футболистами проводят педагоги, которые обучают их в течение года. Так ребята занимаются любимым делом и не страдают от недостатка занятости.
В этом году детей научат приёмам игры, укрепят их общефизическую подготовку. Они примут участие в турнире «Кожаный мяч», для них проведут игры, конкурсы, викторины, экскурсии, спортивные соревнования и эстафеты.
Также ребята обсудят итоги матчей, прошедших в рамках Чемпионата мира по футболу.
Напомним, что в Костроме на время ЧМ открылся единственный в России международный call-центр для водителей, где их информируют о правилах перевозки пассажиров.
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