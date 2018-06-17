Дети из разных регионов России поедут отдыхать на Северный Кавказ 

Сотни детских оздоровительных лагерей, расположенных на Северном Кавказе, готовы принять посетителей на летний отдых.
Помимо оздоровительной программы, для детей предусмотрено также множество развлечений и занятий: походы с палатками, экскурсии и даже подъем на Эльбрус.
В приоритете, конечно безопасность: этот момент строго контролируется, причем требования к ней ужесточены.
Те учреждения, в которых не были вовремя устранены нарушения, не допустят к приему детей.
Источник фото: Александр Щербак/ТАСС