Ещё
Дети из разных регионов России поедут отдыхать на Северный Кавказ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Дети из разных регионов России поедут отдыхать на Северный Кавказ 

Аист на крыше 50 минут назад
Фото: Аист на крыше
Сотни детских оздоровительных лагерей, расположенных на Северном Кавказе, готовы принять посетителей на летний отдых.
Помимо оздоровительной программы, для детей предусмотрено также множество развлечений и занятий: походы с палатками, экскурсии и даже подъем на Эльбрус.
В приоритете, конечно безопасность: этот момент строго контролируется, причем требования к ней ужесточены.
Те учреждения, в которых не были вовремя устранены нарушения, не допустят к приему детей.
Источник фото: Александр Щербак/ТАСС
Аист на крыше: последние новости
Дети убежали из детского сада и три часа разгуливали по Москве Планируем яркое лето Чиновники обвинили повара и мойщицу в отравлении детей на Урале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что случилось со звездой экрана Ольгой Бган11
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Шутки в мультиках, которые поймут только взрослые
Тест: откуда эти кинозлодеи?1
Как актеры изображают оргазм16
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
02:59
Фарада чуть не развелся с женой из-за актрисы
Кино
06:06
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»
ТВ
05:40
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть
ТВ
05:38
Звезды, которые любят повязать
Кино
01:28
Интимные фото Бейонсе как реклама концертного тура
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение