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Ребенок потрогал статую за грудь и поплатился
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Ребенок потрогал статую за грудь и поплатился 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Семья Сары и Шеннона Гудман из города Канзас (США) получила письмо от страховой компании с просьбой выплатить штраф за разбитую их сыном статую в общественном центре. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел 19 мая в общественном центре Канзаса Overland Park, где проводилась свадьба. В зале была выставлена для продажи статуя Афродиты (Aphrodite Di Kansas City), выполненная из элементов стекла и зеркал современным скульптором Биллом Лайонсом (Bill Lyons).
Камеры наблюдения зафиксировали, как пятилетний мальчик приблизился к скульптуре, трогал ее за грудь и обнимал. Он потянул статую к себе, после чего она упала на пол. В это время родители ребенка общались на диванах в том же зале.
Билл Лайонс оценил повреждение своего произведения в 132 000 долларов (более восьми миллионов рублей). Скульптор отметил, что статуя не подлежит замене или восстановлению, поэтому он не сможет ее продать.
Представители страховой компании утверждают, что вина за поврежденную статуя лежит на родителях, которые не способны контролировать ребенка. Родители мальчика настаивают, что произошел несчастный случай, в ходе которого пострадал их ребенок — он получил царапины. По их словам, статуя находилась в проходе и не была защищена.
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