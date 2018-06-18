Чем может заразиться ребенок, купаясь в бассейне

Узнайте, какой должна быть вода в бассейне с точки зрения безопасности, какие заболевания можно подцепить в плохо очищенной воде и как защитить детей от инфекций.

Между играми в бассейне и плаванием в море большинство детей выберет первое. В прозрачной воде бассейна купаются дети всех возрастов, здесь же проводят любительские спортивные матчи подростки и взрослые. Одним словом, риск подцепить инфекцию, если бассейн недостаточно хорошо очищается, повышается в разы.

Михаил Юрьевич Лебедев , ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , рассказал «Летидору», какие вирусы могут проникнуть в детский организм в воде и какие заболевания они вызывают, а также о том, как защитить ребенка от этих опасностей.

Какой должна быть вода в бассейне

Для бассейнов разработаны строгие гигиенические нормативы и санитарные нормы, которыми определяются методы осуществления постоянного притока свежей воды в бассейн (не менее 50 литров на одного человека в сутки, а в целом не менее 10% объема бассейна) и методы ее дезинфекции.

Для обработки воды применяются различные методы: хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое излучение. Иногда эти методы комбинируются. Соблюдение этих правил и нормативов контролируют органы Санэпиднадзора.

Если эти правила соблюдаются, то в таких бассейнах можно плавать без опасения заразиться какой-либо инфекцией.

При несоблюдении санитарно-гигиенических норм вода в бассейне может оказаться источником инфицирования различными возбудителями, и контакт с такой водой станет опасным для здоровья.

Чем можно заразиться в бассейне

В плохо обработанных, переполненных бассейнах с недостаточным обменом воды возможно инфицироваться вирусом гепатита А — возбудителем острого инфекционного заболевания печени.

Также возможно заражение различными острыми кишечными инфекциями: дизентерией, кампилобактериозом (острое инфекционное заболевание, при котором поражается ЖКТ, чаще всего заражаются дети от 1 до 7 лет — ред.), эшерихиозом (острая кишечная инфекция, встречается в основном в странах с жарким влажным климатом, часто среди детей до 2 лет — ред.).

Не исключено инфицирование лямблиями — простейшими, которые являются одной из основных причин кишечных дисфункций и диареи у детей.

Энтеровирусы (в частности вирус Коксаки) также часто передаются через воду.

Риск инфицирования и развития заболевания возрастает, если произошло случайное заглатывание воды.

Но даже когда сама чаша бассейна безопасна, существует угроза инфицирования в других местах: раздевалке, у бортика бассейна, душевой кабине, через пол, поручни. В таких случаях самыми распространенными инфекциями являются кожный грибок и контагиозный моллюск, которые передаются контактным путем.

Как защитить себя и ребенка

Чтобы посещение бассейна не стало причиной проблем со здоровьем, необходимо соблюдать достаточно простые правила:

При выборе бассейна (особенно для ребенка) стоит поинтересоваться, осуществляются ли там регулярные санитарные пробы, узнать частоту смены воды, методы проведения санитарной обработки. Не стесняйтесь задавать такие же вопросы и сотрудникам отеля, в котором вы отдыхаете.

Нужно стараться, чтобы вода из бассейна не попадала в рот, и особо это касается детей.

Не ходить босиком, а от раздевалки и до самой кромки бассейна идти в специальной обуви (шлепанцах), принесенной с собой.

Сложнее соблюдать это правило во время отдыха, но лучше и там следить за тем, чтобы ребенок шел до края чаши в нескользкой обуви, которую можно быстро снять.

Пользоваться только своим полотенцем. Не ложиться на шезлонг, предварительно не накрыв его своим пляжным полотенцем.

Сразу после плавания в бассейне необходимо принять душ. Для подстраховки периодически можно использовать противогрибковый гель.

Не стоит посещать бассейн, если на коже есть повреждения. То есть если ребенок упал и сильно оцарапал локти или колени, то лучше воздержаться от купания в бассейне в течение нескольких дней, пока ранки или ссадины не закроются.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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