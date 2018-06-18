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В Карелии почтили память погибших во время шторма на Сямозере детей
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В Карелии почтили память погибших во время шторма на Сямозере детей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Память детей, погибших во время шторма на Сямозере в июне 2016 года, почтили в понедельник в Карелии, сообщает пресс-служба главы республики.
Трагедия, которая потрясла всю страну, произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря «Парк-отель Сямозеро» отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. Лагерь «Парк-отель Сямозеро» после этого был закрыт.
Траурные мероприятия прошли в Пряжинском районе на берегу озера Сямозеро. К месту трагедии приехали родители и близкие погибших.
В память о случившемся на берегу озера установлен поклонный крест, памятник «Волна», на средства благотворителей и народные пожертвования построена часовня. В ней размещены 14 именных икон, а потолочная часть храма украшена изображениями ангелов.
В понедельник в часовне в честь иконы Божией Матери «Отрада и утешение», освященной на прошлой неделе, прошла панихида, к памятнику в виде черной волны возложили цветы. Также здесь звучали церковные песнопения в исполнении детей из Свято-Сергиевского детско-юношеского хора Патриаршего подворья храма святого Николая Мирликийского в селе Здехово (Московская область).
"Ровно год назад, в годовщину печальных событий, в беседе с главой Карелии родители выразили желание, чтобы на этом месте была построена православная часовня. Конечно, правительство и жители республики эту просьбу поддержали. Часовня поставлена на народные деньги. Помогал кто чем мог. Один из родителей хотел, чтобы на месте трагедии появился памятный камень. Решили поставить камень в форме волны", — отметила заместитель премьер-министра правительства Карелии Лариса Подсадник, слова которой приводятся в сообщении.
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