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В Карелии почтят память погибших во время шторма на Сямозере детей
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В Карелии почтят память погибших во время шторма на Сямозере детей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Память детей, погибших во время шторма на Сямозере, почтят в Карелии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.
Трагедия, которая потрясла всю страну, произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря «Парк-отель „Сямозеро“ отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. Лагерь „Парк-отель Сямозеро“ после этого был закрыт.
»В понедельник, в годовщину трагедии, на берегу озера в районе поселка Кудама пройдут памятные мероприятия. Приедут родители и родственники погибших. Мероприятия начнутся с панихиды, затем состоится возложение цветов к камню скорби", — сказала Кабатюк.
Здесь, на берегу Сямозера, недавно завершилось строительство часовни в память о погибших детях. В часовне из карельской сухостойной сосны размещены 14 именных икон, а потолочная часть храма украшена изображениями ангелов.
Часовню в честь иконы Божией Матери «Отрада и утешение» 12 июня освятил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. «События того рокового дня навсегда останутся в нашей памяти, а берег озера станет не только местом скорби и печали, но и местом покаяния и духовного очищения. Скорблю вместе с семьями погибших детей», — написал тогда на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Карелии Артур Парфенчиков.
Теперь на территории мемориального комплекса на берегу озера стоит поклонный крест, деревянная часовня и памятник «Волна», созданный по просьбе родителей
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