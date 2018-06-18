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Не зная брода: в Асино, купаясь в протоке, утонул маленький мальчик
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Не зная брода: в Асино, купаясь в протоке, утонул маленький мальчик 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С наступлением тепла то тут, то там можно услышать об утонувших во время купания. Очередная трагедия произошла в городе Асино. Там погиб малолетний мальчик, который находился у водоема без присмотра взрослых. В ходе разбирательств было установлено, что дети купали в протоке Тихая курья, которая для этих целей не предназначена. По предварительной версии, ребенок зашел в воду и, наткнувшись на глубину, оступился. Он попытался выплыть, но не смог.
Как сообщили в областной поисково-спасательной службе, местные жители, узнав о случившемся, попытались самостоятельно найти тело утонувшего мальчика. Однако поиски не увенчались успехом. В итоге на помощь были вызваны спасатели. В понедельник, 18 июня, в утренние часы водолазы областной поисково-спасательной службы обнаружили тело ребенка.
Специалисты ГУ МЧС России по Томской области настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра, а также воздержаться от употребления спиртных напитков во время отдыха на воде.
Фото: pixabay.com.
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