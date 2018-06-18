В Прикамье клещи стали чаще кусать детей

Ситуацию с клещевой активностью прокомментировали в Роспотребнадзоре . С 8 по 14 июня в лаборатории Пермского края с жалобами на присасывание клещей обратилось полторы тысячи человек.

«Детей — 321, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. — А всего с начала сезона клещевой активности от членистоногих пострадали 7868 человек, в том числе 1663 детей. Это на 15,7% больше аналогичного периода прошлого года».

Исследование клещей в крае проводится в 14 лабораториях.

На клещевой вирусный энцефалит исследовано 6482 клеща (процент зараженности составил 2,0%), на наличие возбудителей иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) исследовано 4227 клещей (процент зараженности — 34,5%).