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Сотрудники ГИБДД массово проверяют автобусы
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Сотрудники ГИБДД массово проверяют автобусы 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Автобусы, что уже вышли на линию и только готовятся к перевозке пассажиров, проверят сотрудники ГИБДД. На Вологодчине стартовало профилактическое мероприятие «Автобус». Продлится акция до 27 июня.
Дорожные инспекторы оценят техническое состояние общественного транспорта, проверят соблюдение водителями Правил дорожного движения, проведут с ними профилактические беседы.
Специалисты отмечают, что в регионе выросло число аварий с участием общественного транспорта. За полгода в Вологодской области по вине водителей автобусов произошло 22 ДТП. В них пострадали 23 человека. Чаще всего такие аварии происходят из-за нарушения Правил дорожного движения и отсутствия тотального контроля за работой водителей со стороны руководства транспортных предприятий.
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