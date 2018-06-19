Сотрудники ГИБДД массово проверяют автобусы

Автобусы, что уже вышли на линию и только готовятся к перевозке пассажиров, проверят сотрудники ГИБДД . На Вологодчине стартовало профилактическое мероприятие «Автобус». Продлится акция до 27 июня.

Дорожные инспекторы оценят техническое состояние общественного транспорта, проверят соблюдение водителями Правил дорожного движения, проведут с ними профилактические беседы.

Специалисты отмечают, что в регионе выросло число аварий с участием общественного транспорта. За полгода в Вологодской области по вине водителей автобусов произошло 22 ДТП. В них пострадали 23 человека. Чаще всего такие аварии происходят из-за нарушения Правил дорожного движения и отсутствия тотального контроля за работой водителей со стороны руководства транспортных предприятий.