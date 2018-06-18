Социологи оценили уровень инклюзивности детских садов в России

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости . Условия в российских детских садах для детей и воспитателей остаются в целом недостаточно хорошими, при этом условия для детей с особыми образовательными потребностями созданы лишь в 17-18% российских учреждениях, следует из результатов национального исследования качества образования — «дошколка» (НИКО — «дошколка»), проведённого Московским городским педагогическим университетом (МГПУ) по заказу Рособрнадзора

Мониторинг качества дошкольного образования в рамках проекта «НИКО-дошколка» был проведен в 2016-2017 годах по заказу Рособрнадзора. Организовали исследование специалисты Лаборатории развития ребенка Института системных проектов МГПУ (при участии НИТУ МИСиС (2016) и Академии «Просвещение».

"По-прежнему в минимальном количестве детских садов созданы условия для детей с особыми образовательными потребностями, эксперты обнаружили такие условия лишь в 17-18% детских садов, а оценили их на уровне «удовлетворительно», — свидетельствуют результаты исследования.

Отмечается, что предметно-пространственная среда в детских садах является недостаточно доступной для детей, недостаточно насыщенной и многообразной, это связано с тем, что в образовательном процессе акцент делается на непосредственную образовательную деятельность, где взрослый руководит действиями детей, раздает материалы.

В подавляющем большинстве детских садов не предусмотрена замена продуктов для детей, имеющих аллергии, отмечается в результатах исследования. «Часто не наблюдается непринужденная атмосфера во время приема пищи, преобладает запрет на разговоры во время еды, редки ситуации, когда воспитатель сидит за столом вместе с детьми, разговаривает на интересные для детей темы», — говорится в исследовании.

Условия для воспитателей также остаются плохими, констатировали авторы НИКО. «По-прежнему в большинстве детских садов нет ни времени, ни места для отдыха педагогов, нет специального места для проведения обсуждений в коллективе, помещения для индивидуальных бесед с родителями», — уточнили авторы.

"Очень редко обратная связь по результатам оценки работы педагога в течение года предоставляется в виде помощи и поддержки. Все это — отражение организационной культуры, в которой потребности воспитателя не учитываются, что ведет к профессиональному выгоранию и ухудшению взаимодействия с детьми", — заключили исследователи НИКО.

Исследование НИКО-дошколка проводилось в два этапа, в сентябре 2016 и сентябре 2017 года. В 2016 году в исследовании принимало участие 423 детских сада из 40 регионов. В 2017 году в исследовании принимал участие 1301 детский сад из 74 регионов (2,6% детских садов РФ, 87% регионов). 367 детских садов принимало участие в исследовании дважды — в 2016 и в 2017 годах.