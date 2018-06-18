«Мне страшно за моих детей». Коллекторы угрожают тюменке

Сотрудники коллекторского агентства угрожают тюменке изнасилованием и похищением детей из-за долга перед микрофинансовой организацией. Женщина написала о произошедшем в одном из городских пабликов в соцсетях. По словам горожанки, коллекторы пригрозили, что ее дети могут не вернуться домой.

«Помогите, мне страшно за моих детей. На моего отца мошенники оформили займ в МФО, теперь передали коллекторам. Отец прописан у меня, поэтому коллекторы приходят ко мне домой, угрожают, что все равно найдут отца и изобьют. Угрожают мне, что мои маленькие дети могут случайно потеряться на детской площадке в садике. Что меня могут изнасиловать! Писала заявление участковому, пришло письмо, что в возбуждении уголовного дела отказано. Что за беспредел творится? Коллекторы дали мне три дня, чтобы я отдала 100 тысяч. Подскажите, куда обращаться», — приводит «Megatyumen.ru» ее слова.

Под постом в соцсетях, горожане советуют женщине записывать все телефонные разговоры с коллекторами, а затем передать в прокуратуру и полицию.

Напомним, в России с 1 января 2017 года вступил в действие закон «О коллекторах», согласно которому сотрудники коллекторских агентств не могут звонить должнику чаще одного раза в сутки, высказывать угрозы и оказывать психологическое давление.