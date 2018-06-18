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На новой набережной озера Кабан в Казани ребенок упал в воду
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На новой набережной озера Кабан в Казани ребенок упал в воду 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Девочка упала в воду на пирсе у озера Кабан, сообщила в своем Instagram помощник президента РТ Наталия Фишман.
По ее словам, в эти выходные новую набережную озера Кабан посетили более 50 тысяч человек. К сожалению, не обошлось без несчастных случаев: бегавшая по пирсу девочка оступилась и упала в воду между пирсом и каскадом с растениями. На помощь ребенку пришел мужчина, который мгновенно отреагировал и спрыгнул за девочкой в воду.
«Несмотря на то, что глубина в этом участке небольшая и мгновенно спрыгнувший за ребёнком мужчина тут же поднял ее, девочка очень испугалась и успела промокнуть. Мы высушили и переодели её, посадили с семьей на такси. Мама девочки Гузель Ильдусовна (мы на связи) сегодня сообщила, что дочка не простудилась, чувствует себя уже хорошо, хоть и перепугалась. Гузель Ильдусовна очень хотела бы найти и отблагодарить человека, который помог ей. Если вы знаете его — пожалуйста, напишите нам в Директ или на info@kabanlake.ru», — пишет Наталия Фишман.
Она также отметила, что пирс временно закрыт. 18 июня здесь установят ограждения.
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