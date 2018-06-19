Вандалы повредили скамейки на новой набережной озера Кабан

Неизвестные повредили скамейки на набережной озера кабан, об этом сообщили на официальной странице набережной озера Кабан в Instagram.

Поврежденные лавочки отремонтируют на этой неделе. Сейчас решается вопрос об установке камер видеонаблюдения.

Напомним, набережная озера Кабан открылась 15 июня. За три дня ее посетили более 500 тысяч человек. К сожалению, не обошлось без происшествия: бегавшая по пирсу девочка оступилась и упала в воду между пирсом и каскадом с растениями. Ребенка вытащил из воды мужчина, девочка не пострадала. На этом месте установили ограждение.