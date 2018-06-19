Ещё
Вандалы повредили скамейки на новой набережной озера Кабан
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Вандалы повредили скамейки на новой набережной озера Кабан 

АиФ Казань 36 минут назад
Фото: АиФ Казань
Неизвестные повредили скамейки на набережной озера кабан, об этом сообщили на официальной странице набережной озера Кабан в Instagram.
Поврежденные лавочки отремонтируют на этой неделе. Сейчас решается вопрос об установке камер видеонаблюдения.
Напомним, набережная озера Кабан открылась 15 июня. За три дня ее посетили более 500 тысяч человек. К сожалению, не обошлось без происшествия: бегавшая по пирсу девочка оступилась и упала в воду между пирсом и каскадом с растениями. Ребенка вытащил из воды мужчина, девочка не пострадала. На этом месте установили ограждение.
АиФ Казань: последние новости
Культурная программа ЧМ: куда сходить с 14 по 17 июня в Казани? Умер режиссер Станислав Говорухин, чья судьба связана с Казанью Жители «Салават Купере» получили ключи от квартир дома 10-1
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы рекламу 90-х?5
«Потаскуха, наркотик, страдание»14
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»8
Убита своим сыном: трагедия Александры Завьяловой5
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
06:25
Смешные ошибки неподготовленных актёров
Кино
10:20
Неудачные дубли, которые никто не вырезал
Кино
12:56
Звезды, которым неслыханно повезло
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение