Девочка заболела энцефалитом без укуса клеща в Хабаровском крае

Диагноз клещевой энцефалит у младшей школьницы из отдалённого села Удское в Тугуро-Чумиканском районе на севере Хабаровского края подтвердили врачи детской краевой больницы имени Пиотровича в дальневосточной столице. Туда ребёнка доставили бортом санитарной авиации из центральной районной больницы в Чумикане в тяжёлом состоянии.

— Вообще укус клеща не был зафиксирован. Родители ребёнка не находили присосавшегося клеща, — рассказал исполняющий обязанности главного врача Тугуро-Чумиканской ЦРБ Георгий Савоста. — В Удском есть амбулатория. Когда девочке стало плохо, родители показали её медработнику. Специалист позвонила и проконсультировалась со мной, и мы приняли решение, что ребёнка нужно транспортировать в Чумикан. Девочку по реке Уде доставили на лодке в райцентр. Мы, куда можно было подъехать, встретили пациентку на скорой помощи. В нашей больнице девочка провела около двух суток. Состояние ухудшалось, дошло до судорожного синдрома. Санитарный борт мы вызвали практически сразу, но из-за нелётной погоды вывезти ребёнка сразу не смогли. Как только появилась возможность эвакуации, сразу прилетела бригада с детским врачом. Ребёнка вывезли в Хабаровск, и только там уже был поставлен диагноз — клещевой энцефалит. В условиях нашей клиники мы не могли исследовать кровь на подобного рода возбудители.

Глава Тугуро-Чумиканского района Изабелла Осипова в разговоре с корреспондентом агентства отметила, что случай заболевания клещевым энцефалитом для этой северной территории не характерен. В расположенном далеко от охотоморского побережья селе Удское клещи в тайге попадались всегда, но в качестве угрозы для здоровья и жизни местные жители их никогда не рассматривали.

— Клещи у нас в тайге были всегда. Но никогда не было так много, как в этом году. И не было ни разу на моей памяти энцефалита, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» глава администрации Удского Светлана Пустовалова. — Всё население мы предупредили, провели подворовой обход. Сегодня должны заключить договор с организацией из Николаевска-на-Амуре о проведении акарицидной обработки нашего села. Раньше мы хотели, чтобы они нам прислали препарат, а наша бы медсестра развела бы его, да наши мужики опрыскали бы территорию. Они уже нам было до аэропорта реагент отвезли, но потом выяснилось, что ни у кого в Удском нет допуска по работе с ядами. Дали отбой. Теперь нужно дождаться, когда из Николаевска к нам специалисты прилетят и сделают противоклещевую обработку. Ну а пока, это сделано не будет, я, видимо, запрещу проводить три больших праздника в конце июня — июле. Дома культуры у нас нет, поэтому все мероприятия проводим на свежем воздухе. Вдруг опять клещ кого-то укусит.

По информации глава администрации Удского случай с заражением ребёнка — уже второй за этот сезон. Ранее с подозрением на клещевой энцефалит из села в Хабаровск вывезли местного охотника. Всего же, по данным краевого Минздрава, этот диагноз подозревается ещё у 10 жителей Хабаровского края, среди которых три ребёнка.