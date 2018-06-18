Ещё
Четверо пострадавших при химическом опыте детей остаются с ожогами в иркутской больнице
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Четверо пострадавших при химическом опыте детей остаются с ожогами в иркутской больнице 

360tv.ru 3 часа назад
Двое детей, получивших ожоги во время представления в научно‐развлекательном центре «Гравитация», который находился в ТРЦ «Комсомолл», выписаны из больницы в Иркутске. В медучреждении остаются еще четверо детей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на минздрав Иркутской области.
«Двое детей, находившихся на дневном стационаре, выписаны. В больнице остаются четверо детей. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное», — сообщили в областном Минздраве. Представитель ведомства уточнил, что дети получают все необходимое лечение.
ЧП произошло в одном из самых популярных торговых центров Иркутска «Комсомолл». В ТЦ проводился праздник в экспериментариуме, но неожиданная вспышка огня травмировала юных иркутчан. Информацию о ЧП подтвердил «360» представитель регионального МЧС. В итоге происшествия восемь детей в возрасте от семи до 10 лет были доставлены в больницу с ожогами 1-2 степени.
«Из восьми пострадавших четверо находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Лечение еще двух детей проводится амбулаторно, они определены в дневной стационар. Состояние детей стабильно, и их жизням ничего не угрожает», — рассказал позже представитель областного минздрава.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Технический директор коммерческой организации, а также экскурсоводы, принимавшие участие в представлении, были задержаны. Развлекательный центр закрыли после ЧП с детьми.
360tv.ru: последние новости
В Реутове выйдет книга сказок, написанных детьми Датским детям запретили прыгать и кричать на батутах Ребенок утонул, упав с набережной в Тюмени
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»4
Как актеры изображают оргазм17
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Расставание с супругой свело артиста в могилу3
Что случилось со звездой экрана Ольгой Бган27
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
02:59
Фарада чуть не развелся с женой из-за актрисы
Кино
06:06
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»
ТВ
05:40
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение