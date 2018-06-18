Четверо пострадавших при химическом опыте детей остаются с ожогами в иркутской больнице

Двое детей, получивших ожоги во время представления в научно‐развлекательном центре «Гравитация», который находился в ТРЦ «Комсомолл», выписаны из больницы в Иркутске. В медучреждении остаются еще четверо детей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на минздрав Иркутской области.

«Двое детей, находившихся на дневном стационаре, выписаны. В больнице остаются четверо детей. Их состояние оценивается врачами как удовлетворительное», — сообщили в областном Минздраве. Представитель ведомства уточнил, что дети получают все необходимое лечение.

ЧП произошло в одном из самых популярных торговых центров Иркутска «Комсомолл». В ТЦ проводился праздник в экспериментариуме, но неожиданная вспышка огня травмировала юных иркутчан. Информацию о ЧП подтвердил «360» представитель регионального МЧС . В итоге происшествия восемь детей в возрасте от семи до 10 лет были доставлены в больницу с ожогами 1-2 степени.

«Из восьми пострадавших четверо находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Лечение еще двух детей проводится амбулаторно, они определены в дневной стационар. Состояние детей стабильно, и их жизням ничего не угрожает», — рассказал позже представитель областного минздрава.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Технический директор коммерческой организации, а также экскурсоводы, принимавшие участие в представлении, были задержаны. Развлекательный центр закрыли после ЧП с детьми.