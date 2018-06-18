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За прошедшие выходные «скорая помощь» Ноябрьска выезжала более двухсот раз
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За прошедшие выходные «скорая помощь» Ноябрьска выезжала более двухсот раз 

Noyabrsk24.ru 3 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
За три дня (пятница, суббота и воскресенье) бригады «скорой помощи» в Ноябрьске выезжали по вызовам 223 раза. Больше всего вызовов пришлось на так называемые «внезапные состояния». Несчастных случаев с детьми было девять. В частности, поводом вызова к девятимесячному и годовалому ребятишкам стало то, что малыши проглотили инородные предметы. Четверо несовершеннолетних в возрасте от одного года до 15 лет получили травмы во время игр на улице.
Так, трехлетний ребенок получил травму живота, качаясь на качелях. Двенадцатилетнего ребенка покусала собака, которую хозяин выгуливал без поводка и намордника, а травмы 14-летнему подростку нанес собственный отец, рассказали «Ноябрьск 24» специалисты станции «скорой помощи» города.
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