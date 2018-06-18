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В Башкирии медсестра ввела 3-летнему ребёнку нашатырный спирт через клизму
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В Башкирии медсестра ввела 3-летнему ребёнку нашатырный спирт через клизму 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Экс-медсестру Ишимбайской городской больницы обвиняют в причинении ребёнку тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Следствие считает, что в июне 2017 года в больницу поступил трёхлетний мальчик с нарушением работы желудка. Медсестра должна была поставить ребёнку клизму. Однако работник перепутала флаконы препаратами и ввела мальчику нашатырный спирт. Малыш получил ожог кишечника.
У мальчика значительно ухудшилось состояние и его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу, где сделали сложную операцию.
Межрайонная прокуратура провела проверку в медицинском учреждении, после которой пять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а медсестру понизили в должности.
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