Спектакль «Снеговик» в Театре кукол им. Образцова

Камерный спектакль по сказке Андерсена «Снеговик», в котором под руками мастера-кукольника оживет зимний пейзаж. Летним днем эта история смотрится совсем иначе, чем зимой.

Сказка о Снеговике, который открыл для себя небо, солнце, луну, людей, дома. Нашел друга — старого пса-ворчуна. Научился мечтать о любви. И пламенно влюбился. В кухонную печку.

Художник Евгения Шахотько придумала изысканный зимний пейзаж. Домик около озера, вдали силуэты городских домов, шпиль ратуши, мельница. Пейзаж — кукольный, и во время спектакля он «оживает» — ледяные узоры покрывают гладь озера, украшают окна домов. Птицы порхают среди деревьев. Домик поворачивается, и мы видим внутри малыша в люльке, даму, играющую на пианино, читающего газету господина, кухню с ключницей. И печку, освещающую кухню уютным теплым светом.