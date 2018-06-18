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Спектакль «Снеговик» в Театре кукол им. Образцова
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Спектакль «Снеговик» в Театре кукол им. Образцова 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Камерный спектакль по сказке Андерсена «Снеговик», в котором под руками мастера-кукольника оживет зимний пейзаж. Летним днем эта история смотрится совсем иначе, чем зимой.
Сказка о Снеговике, который открыл для себя небо, солнце, луну, людей, дома. Нашел друга — старого пса-ворчуна. Научился мечтать о любви. И пламенно влюбился. В кухонную печку.
Художник Евгения Шахотько придумала изысканный зимний пейзаж. Домик около озера, вдали силуэты городских домов, шпиль ратуши, мельница. Пейзаж — кукольный, и во время спектакля он «оживает» — ледяные узоры покрывают гладь озера, украшают окна домов. Птицы порхают среди деревьев. Домик поворачивается, и мы видим внутри малыша в люльке, даму, играющую на пианино, читающего газету господина, кухню с ключницей. И печку, освещающую кухню уютным теплым светом.
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