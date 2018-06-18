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Тюменские врачи достали батарейку из желудка 3-летнего малыша
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Тюменские врачи достали батарейку из желудка 3-летнего малыша 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
В прошлую неделю специалисты тюменской ОКБ № 2, спасли жизни трех жителей региона. Двое из них были детьми, первым и самым серьезным случаем был трех летний мальчик проглотивший батарейку. Так же пятилетний мальчик проглотивший 10 рублевую монетку.
Трех летний ребенок был доставлен из Увата транспортом Центра медицины катастроф. Своевременно спохватившиеся родители предотвратили дальнейшие фатальные последствия. Поскольку батарейка в влажной среде довольно быстро окисляется и раскрывается, а содержащийся внутри электролит повлек бы за собой последствия вплоть до летального исхода. На следующий день уже в детское отделение обратились родители с подозрением на бронхит у их пяти летнего ребенка. И тоже в этот раз своевременное обращение облегчило жизнь ребенка. После рентгенографии врачи обнаружили монету в пищеводе, которая и провоцировала кашель.
Так же при не своевременном удалении неизбежны очень серьезные последствия. При прилипании к стенкам пищевода начинается воспаление, осложнением может стать разрушение стенки пищевода, как следствие появится угроза проникновения инородного тела в трахею или бронхи.
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