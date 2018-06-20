Как проводили летние каникулы молодые курганцы

Летние каникулы для школьников и учащихся разного рода учебных заведений, наверное, самое счастливое время, когда ребята, после насыщенного учебного года, на протяжении нескольких теплых месяцев наслаждаются свободой от школьных уроков, домашних заданий, контрольных работ и т.п. Каждый ребенок проводит это время по-своему, кто — то уезжает в загородный лагерь, кто-то путешествует с родителями, а кто-то остается дома.

А как же отдыхали их сверстники в Кургане в начале прошлого столетия?

Учебный год, в основном, заканчивался только в июне, а начинались занятия уже в августе. Практически во всех учебных заведениях, в июне проводились экзамены (испытания), и только после этого, учащиеся со спокойной совестью, уходили на каникулы. Но, и каникулы были не во всех учебных заведениях. Например, обучение в Курганской лесной школе составляло два года и летние, как и зимние каникулы для учащихся предусмотрены не были, поэтому летом ребята не отдыхали, а проходили практику на Илецко — Иковской даче.

В Курганской низшей ремесленной школе педагогический Совет установил время летних каникул с 15 июня по 15 августа, «принимая во внимание малый возраст и неудовлетворительное здоровье некоторых учащихся». В то время, пока учащиеся уезжали отдыхать, в учебных заведениях шла работа по улучшению условий для преподавания и обучения. Проводились работы по расширению и обустройству классов и мастерских, станков по обработке дерева и металлов, оборудовались верстаки для обработки этих же материалов и другие работы. Кроме этого, в летнее время для учащихся низшей ремесленной школы была установлена летняя практика на местных промышленных предприятиях, где ребята исполняли должности кочегаров, помогали при ремонте и сборке паровых машин и сельскохозяйственных орудий, и, одновременно с этим, знакомились и набирались опыта в тех отраслях промышленности, которые не преподавались в школе.

В июне заканчивались занятия в мужской и женской гимназиях, и после сдачи экзаменов, иногородние учащиеся разъезжались по своим родным, а городские оставались дома.

Учащиеся Курганской женской Александровской гимназии. 1908 г.

В этой связи, в июне 1895 года газета «Тобольские губернские ведомости» писала:

«В настоящее время во всех наших учебных заведениях, за исключением духовной семинарии и духовных училищ, уже наступили летние каникулы. Но, как проводит наша учащаяся молодежь свое каникулярное время? Вслед за окончанием экзаменов, иногородние разъезжаются по своим родным, где и проводят время, согласно их обстановке и жизни, что же делают остальные учащиеся? Дети более состоятельных родителей едут с ними, по окончании экзаменов, или прокатиться по России, или в одну из окрестных деревень подышать чистым, свежим воздухом и набраться сил, чтобы снова с августа и по июнь закупориться в душных классных комнатах и зубрить lingua Latina и прочие премудрости. Дети же среднего и низшего классов лишены этих удовольствий: родители их или мелкие чиновники, привязанные к городу своей постоянной службой, или ремесленники, которые и мечтать не смеют о такой роскоши, как дачная жизнь. Эти дети волей — неволей обречены целые дни проводить в кругу своих родных и, вместо разумных удовольствий, в течение лета, не раз насмотрятся на такие картины, которые не могут не отразиться вредно на нежной, крайне впечатлительной и восприимчивой детской душе».

Курганское мужское уездное училище. н. ХХ в.

Для того, чтобы дети, уходя на летние каникулы не были предоставлены сами себе, и не попадали во всякого рода темные истории, городским властям предписывалось занимать их чем-нибудь полезным, как например, организовывать экскурсии, устраивать разные культурные и спортивные мероприятия, а также обустраивать детские площадки. Из газеты «Тобольские губернские ведомости»:

«Много пишется в наших педагогических журналах прекрасных статей о необходимости обратить внимание на физическое воспитание подрастающего поколения, много говорится громких речей по тому же предмету на разных учебных педагогических собраниях. А вопрос этот между тем в России двигается черепашьими шагами, а у нас в Сибири, если не ошибаемся, стоит и вовсе на точке замерзания. Каникулярное время — самое удобное время, как нам кажется для того, чтобы заняться физическим и культурным развитием наших детей, доставив вместе с тем им разумные, полезные и приятные удовольствия». Этим было озабочено и руководство учебных заведений.

В Кургане этими вопросами занимались Общество внешкольного воспитания и Дамское попечительское общество. Учитывая эти указания, в июне 1912 года в городе начала действовать летняя детская площадка, на которую сразу же записались 296 человек. Ежедневно эту площадку посещали от 120 до 170 детей в возрасте от 6 до 14 лет. Здесь ребята могли не только отдохнуть, но и с пользой провести время, участвуя в играх и культурно — спортивных мероприятиях, что благоприятно сказывалось на их здоровье. Однако, это относилось только к детям городских жителей, сельские дети проводили свои каникулы самостоятельно.

Таким образом, можно сказать, что в начале ХХ века местные власти старались сделать все возможное для того, чтобы школьники могли с пользой для души и тела провести это, хоть и незначительное, но все-таки счастливое время — летние каникулы.