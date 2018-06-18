Курганские полицейские выехали в школьный оздоровительный лагерь

Летние каникулы — веселое время для всех детей. Время, когда можно поехать с родителями на море, провести время с друзьями, посетить школьный лагерь. Но, чтобы летний отдых не омрачился печальными приключениями, в том числе и на железной дороге, сотрудники Курганского линейного отдела МВД России на транспорте провели для ребят оздоровительного лагеря гимназии № 47 игровую программу «Безопасные летние каникулы!».

Начальник отделения по делам несовершеннолетних Наталья Ширянкина напомнила юным друзьям, как правильно и безопасно переходить железнодорожные пути, почему наушники и железная дорога не совместимы, и какие правила поведения необходимо соблюдать маленьким пассажирам. Дети отгадывали загадки, а в конце программы дружно отвечали на вопросы викторины «Это — я, это — я, это — все мои друзья!». Транспортные полицейские Кургана пожелали ребятам хорошо отдохнуть на каникулах, провести их весело, интересно и без приключений на железной дороге.

Перед началом летних каникул Губернатор Курганской области Алексей Кокорин обращался к взрослым зауральцам, заостряя их внимание на необходимости обеспечить безопасность молодого поколения. Всего в текущем году в Зауралье открыто свыше четырехсот детских летних лагерей. Отдохнуть в них смогут более 56 тысяч юных зауральцев.

Фото предоставлено пресс-службой УТ МВД России по УрФО