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Датским детям запретили прыгать на батутах и кричать
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Датским детям запретили прыгать на батутах и кричать 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ассоциация жилищных кооперативов датского города Несандби запретила жителям жилого комплекса устанавливать детские батуты во дворах. Об этом сообщает The Local.
«Несколько проживающих решили установить для своих детей батуты, из-за чего страдают все остальные», — говорится в заявлении ассоциации. Как пишет газета, жильцы пожаловались на невыносимый шум от играющих детей. Кроме того, они опасаются, что те, кто прыгает на батуте, могут заглядывать в окна соседей.
Как сообщает издание, жилищный кооператив расторгнет договор аренды с теми, кто не избавится от батута в течение двух недель.
В руководстве ЖК признали, что нововведение является вмешательством в личную жизнь граждан, но отметили, что не могут проигнорировать требования недовольных детскими криками арендаторов. Точное количество жалоб, поступивших из-за играющих детей, не уточняется, однако отмечается, что несогласные с нововведением могут собрать подписи и потребовать отмены нового правила.
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