Летом в Карачаево-Черкесии трудоустроят более 900 школьников

Более 900 школьников смогут найти работу на время летних каникул в Карачаево-Черкесии. Власти региона выделят на эти цели 2,8 миллиона рублей.

«В этом году, как и в 2017-м, в свободное от учебы время будут трудоустроены более 900 подростков 14−18 лет, на реализацию соответствующей программы выделено из республиканского бюджета 2,8 миллиона рублей», — сообщили ТАСС в управлении службы занятости региона.

Предполагается, что подростки в Карачаево-Черкесии в основном будут заняты в Центре военно-патриотического воспитания молодежи Черкесска, региональном сводном поисковом отряде «Подвиг», а также будут работать помощниками воспитателей в социальных учреждениях, загородных лагерях и смогут принять участие в благоустройстве школьных территорий и памятников республики.