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Летом в Карачаево-Черкесии трудоустроят более 900 школьников
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Летом в Карачаево-Черкесии трудоустроят более 900 школьников 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Более 900 школьников смогут найти работу на время летних каникул в Карачаево-Черкесии. Власти региона выделят на эти цели 2,8 миллиона рублей.
«В этом году, как и в 2017-м, в свободное от учебы время будут трудоустроены более 900 подростков 14−18 лет, на реализацию соответствующей программы выделено из республиканского бюджета 2,8 миллиона рублей», — сообщили ТАСС в управлении службы занятости региона.
Предполагается, что подростки в Карачаево-Черкесии в основном будут заняты в Центре военно-патриотического воспитания молодежи Черкесска, региональном сводном поисковом отряде «Подвиг», а также будут работать помощниками воспитателей в социальных учреждениях, загородных лагерях и смогут принять участие в благоустройстве школьных территорий и памятников республики.
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