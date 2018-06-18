Ребенок из Заклинского случайно попал в петлю из скакалки на детской площадке и чуть не умер

Мальчик угодил в петлю, играя на горке на детской площадке в Лужском районе. Медики доставили его в больницу в тяжелом состоянии. Семья ребенка попадала в поле зрения полиции

Ребенок из деревни Вычелобок Заклинского поселения поступил в приёмный покой лужской районной больницы 17 июня. Известно, что пострадавшему 10 лет. Медики диагностировали у него признаки сильного удушения и поместили в реанимацию.

По версии полиции, голова мальчика попала в петлю случайно.

Семья мальчика попадала в поле зрение полиции. Известно, что он живёт в деревне Раковно того же поселения.