Ещё
Ребенок из Заклинского случайно попал в петлю из скакалки на детской площадке и чуть не умер
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет

Ребенок из Заклинского случайно попал в петлю из скакалки на детской площадке и чуть не умер 

Ivyborg.ru 1 час назад
Мальчик угодил в петлю, играя на горке на детской площадке в Лужском районе. Медики доставили его в больницу в тяжелом состоянии. Семья ребенка попадала в поле зрения полиции
Ребенок из деревни Вычелобок Заклинского поселения поступил в приёмный покой лужской районной больницы 17 июня. Известно, что пострадавшему 10 лет. Медики диагностировали у него признаки сильного удушения и поместили в реанимацию.
По версии полиции, голова мальчика попала в петлю случайно.
Семья мальчика попадала в поле зрение полиции. Известно, что он живёт в деревне Раковно того же поселения.
Ivyborg.ru: последние новости
"Особенным" детям — особое внимание со стороны Ленобласти В посёлке "Слобода" ребёнок выпил жидкости для розжига и попал в больницу Проект «Десять песен атомных городов» начал свои гастроли с Соснового Бора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крид унизил девушку, которую выбрал в «Холостяке»4
Как актеры изображают оргазм17
Что стало с актрисой, сыгравшей роковую Анжелику5
Расставание с супругой свело артиста в могилу3
Что случилось со звездой экрана Ольгой Бган27
Видео
03:49
Кристина Агилера спела в метро Нью-Йорка
Концерты
01:54
Дэниел Редклифф станет пилотом, чтобы спасти жену
Кино
04:12
«Дело Собчака» вышло в широкий прокат
Кино
07:29
Каких актрис облачили в золото и бриллианты
Кино
02:59
Расставание с супругой свело артиста в могилу
Кино
04:39
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты
00:30
Чем сейчас занимаются забытые актеры наших сериалов
ТВ
02:59
Фарада чуть не развелся с женой из-за актрисы
Кино
06:06
Как сейчас выглядят звезды сериала «Санта-Барбара»
ТВ
05:40
Телепрограммы 90-х, которые хочется пересмотреть
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение