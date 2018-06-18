Более 70 юных авторов из Реутова опубликуют свои истории в рамках проекта «Добрые сказки»

Сборник сказок, написанных детьми, готовится к печати в Реутове, в него войдут свыше 70 произведений юных авторов, сообщил в понедельник глава города Станислав Каторов

«С момента старта проекта «Добрые сказки» в 2017 году мы собрали уже более 70 сказок, написанных детьми и их родителями. Воспитанники городских художественных студий готовят иллюстрации. Осенью 2018 года выйдет в свет первый наш сборник «Добрые сказки», который в первую очередь получат дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проходящие длительное лечение в стационарах, воспитанники детских домов и реабилитационных центров», — сказал Каторов.

Он добавил, что узнать больше о реализации проекта можно на странице «Skazkareutov» в соцсети «ВКонтакте», где появляются новые истории и иллюстрации всех участников.

По данным Реутовского информагентства, организатором проекта выступил городской отдел культуры и молодежной политики совместно с молодежным советом при главе муниципалитета.

По словам начальника отдела культуры и молодежной политики администрации Реутова Анастасии Николаенко, главными целями конкурса являются выявление талантливых детей и создание условий для их самореализации.

«Есть такой метод работы с детьми, как сказкотерапия. В первую очередь для детей это способ познания мира и вырабатывания поведения в определенных ситуациях. Смешные и поучительные истории способствуют развитию мышления и аналитических способностей. Конечная цель нашего проекта — издание сборника, созданного полностью детьми и подростками», — пояснила Николаенко.

По сведениям агентства, в реализации этого проекта апробируется новый и достаточно успешный способ получения финансирования — краудфандинговая платформа. Изданные книги будут переданы в городские и школьные библиотеки.