Платные услуги в спортзале

Фото с ресурса files.centralmaine.com Прокуратурой города Владимира остановлена незаконная деятельность по оказанию спортивных услуг.

Установлено, что на протяжении двух лет на базе средней школы №38 местная жительница проводила платные занятия черлидингом для детей. Спортзал она попросила у директора школы, на что тот согласился, но не был поставлен в известность о коммерческом характере деятельности женщины.

За каждого ребенка она получала 60 рублей в час. Родители переводили деньги на пластиковую карту или отдавали наличными. Занятия посещали не менее 50 детей. Договоров на оказание услуг по тренировке детей не заключалось, платежных документов не выдавалось. Платные услуги оказывались без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и без образования юридического лица.