«Не хватает врачей и медсестер». Врач о проблемах здравоохранения Орловщины

С какими проблемами сталкивается орловская медицина сегодня, почему региону необходима оптимизация здравоохранения и кому помогают законодательные инициативы, «Аиф-Орёл» рассказал член Совета Федерации , детский хирург Владимир Круглый.

Нужен «семейный доктор»

Евгения Ладыгина: Владимир Игоревич, здравоохранение нашего региона сейчас переживает не лучшие времена. Какие ключевые проблемы можно выделить?

Владимир Круглый: Я считаю, что основной проблемой у нас является кадровая. Причем не хватает не только врачей, но и среднего медицинского персонала. Для Орловской области, как и для других регионов страны, ликвидация кадрового дефицита в первичном звене — архиважная проблема. В городе это поликлиники, скорая медицинская помощь, а в районах — фельшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и офисы врачей общей практики, поликлинические отделения центральных районных больниц (ЦРБ).

Не случайно в новом Майском Указе президента страны отдельной строкой прописана ликвидация кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению. Именно это служит причиной нарушения доступности медицинской помощи и вызывает наибольшее напряжение в обществе. Мы должны чётко себе представлять, что без радикального улучшения ситуации с оказанием первичной медико-санитарной помощи в регионе, мы не сможем достичь ни одного показателя, выполнить ни одной цели, обозначенной в Майском указе.

— Какое же вы видите решение этой проблемы?

— Необходимо прежде всего опираться на успешный региональный опыт, на ту практику, которая доказала свою эффективность. Недавно наш комитет в Белгороде ознакомился с их опытом организации первичной медицинской помощи. Несколько лет назад там было принято решение обратиться к повсеместному распространению в регионе системы семейной медицины, семейного врача. Вообще-то это система не нова, она доказала свою эффективность во многих странах мира и внедрялась в России ещё в начале двухтысячных. Но только в нескольких регионах, и в том числе в Белгороде, она реально эффективно работает. Не вдаваясь в детали, скажу, что проблемы кадрового дефицита там нет. Заработная плата у семейного доктора более, чем достойная. Безусловно, это потребовало серьёзных финансовых вложений и усилий региональной и муниципальной власти, но дело того стоит!

В течение полутора лет удалось полностью решить проблему подготовки, обучения врачей и медицинских сестёр именно работе в офисе семейного врача. Обеспечить их жильем, исходя из положения, что семейный врач должен жить в пределах своего медицинского округа. И самым важным является то, что улучшаются абсолютно все показатели здоровья людей.

Буквально вчера я вернулся из республики Бурятия, где проводилось выездное заседание комитета СФ по социальной политике, и оно тоже было полностью посвящено стратегии развития первичной медико-санитарной помощи. Нам удалось ознакомиться с результатами выполнения пилотного проекта федерального Минздрава «Бережливая поликлиника», побывать в офисах семейного врача. Мы воочию убедились в эффективности новых форм организации первичной помощи — в поликлиниках отсутствуют очереди, работают страховые медицинские представители, чётко организована диспансеризация.

Удалось пообщаться с посетителями поликлиники, жителями города Улан-Уде, районов республики. Все они отмечали разительную перемену в оказании первичной помощи в течение последних двух-трёх лет. Если говорить о сельских районах нашего региона, то здесь, я уверен, необходимо развивать именно семейную медицину, строить офисы семейного врача.

— Что это за специалист, и в чём его уникальность?

— Прежде всего, семейный врач обладает знаниями в различных узких специальностях медицины. Он может диагностировать и лечить различные заболевания в области офтальмологии, отоларингологии, дерматологии, кардиологии, неврологии и т.д. В состоянии провести определённые диагностические и лечебные процедуры и манипуляции.

Терапевт же может лечить только заболевания терапевтического профиля. И направляет на лечение и консультацию к врачам — специалистам с теми заболеваниями, которые не входят в его компетенцию.

Но основной задачей семейного врача является профилактика и ранняя диагностикой заболеваний у пациента. Он не просто лечит человека и всю его семью, а постоянно наблюдает за их здоровьем. Он лично знает всех своих подопечных. Все их проблемы, причём не только чисто медицинские, но и социальные. Он должен организовать профилактический осмотр и обследование, выявить факторы риска, своевременно направить пациента к специалисту, если это необходимо, направить в стационар, а в дальнейшем контролировать лечение, и проводить реабилитацию.

Важно, что эта форма работы актуальна не только для села, но и для города. В идеале в каждом многоквартирном доме должен быть кабинет семейного врача. Нужно приблизить его к людям. А в поликлинике может быть диагностический центр, где бы делали анализы и необходимые обследования.

Внедрение подобной практики поможет решить и такую важную для нашего региона проблему, как онкология. Необходимо проводить мероприятия, которые смогут действительно снизить смертность от данного заболевания. И это не покупка очередной дорогостоящей техники или строительство новых зданий.

Сегодня в области организовано 28 первичных онкологических кабинетов, из которых фактически работают 16, так как сохраняется дефицит сертифицированных специалистов-онкологов. В регионе почти 30% больных диагноз ставится на четыре стадии. За четыре месяца нынешнего года удалось добиться снижения показателей смертности от всех причин кроме онкологии.

Сегодня, к сожалению, мы ещё далеки от практического внедрения офисов семейного врача в городе и, прежде всего, из-за дефицита кадров.

Кто будет работать?

— А почему такой дефицит? Институты есть, желающие есть, а кадров нет?

— Почему врачи не хотят идти в первичное звено? Причины очевидны — это сложные условия работы, большие нагрузки, не свойственная врачебной должности работа, низкая заработная плата. Также проблема притока «свежих кадров» тесно связана с низким престижем профессии врача первичного звена.

Для Орловской области эта проблема тоже актуальна. Вы помните недавний сюжет, снятый одним из родителей ребёнка в поликлинике больницы им. Боткина, где на восемь участков оказался один врач. И подобная ситуация во всех поликлиниках города, не только в детских, но и взрослых. Сейчас в медицинском образовании происходят очень серьезная реформа.

Как было раньше: врач учился шесть лет, потом у него была одногодичная интернатура, либо двухгодичная клиническая ординатура, где он получал специальность, причем ограничений при зачислении практически никаких не было. На этом фоне было мало желающих идти работать в первичное звено.

В прошлом году приказом Минздрава интернатура ликвидирована, стали жесткими условия при сдаче выпускного экзамена. Теперь это назвали первичной аккредитацией: нужно сдать практические навыки, решить ситуационную задачу, теорию, и только тогда получишь диплом врача. Также, в отличие от прошлых лет, сейчас резко сократили количество бюджетных мест в клиническую ординатуру, а стоимость платного обучения увеличилась, и далеко не все могут себе позволить оплатить учёбу. Кроме того, количество бесплатных мест зависит строго от заявки региона. Сколько, например, Орловской области требуется хирургов? Оказывается, не так много. А все остальные выпускники должны сейчас, по задумке Минздрава, пойти в первичное звено. То есть врач, получив диплом, имеет право работать только там. Основная проблема состоит в том, что на самый ответственный и сложный участок приходят врачи без опыта и знаний. Поэтому необходимо менять программу медицинских вузов, уделять больше времени изучению профилактики, работе врача в амбулаторных условиях. Развивать и совершенствовать систему наставничества.

В министерстве здравоохранения считают, что уже есть первые успехи, уже в 2017 году около шести тысяч выпускников медицинских вузов пришло в первичное звено. Но до решения проблемы с кадрами ещё далеко.

В Орловской области сейчас формируется новая команда департамента здравоохранения. Я уверен, что самой важной общей задачей является именно улучшение первичной помощи в городе и районах области с использованием передовых технологий.

— Сейчас много говорят о том, что в последние годы закрываются больницы, нарушается доступность и качество медицинской помощи. Что вы об этом думаете?

— Конечно, нельзя перегибать палку и закрывать единственное медицинское учреждение, это точно. Проблема в том, что у нас ничего не поменялось в структуре медицинской помощи. Это приводит к неэффективному расходованию средств в здравоохранении. Например, в одном из районов Орловской области больница представляет собой большое многоэтажное здание, где лежат, условно говоря, восемь больных, а трата денег на содержание здания колоссальная. И такое в той или иной степени практически в каждом районе. У нас ни из одной больницы не сделали врачебных амбулаторий. Не нужно содержать хирургические отделения в каждом районе. Давно назрела необходимость организации таких межрайонных центров в Мценской, Ливенской и возможно Кромской ЦРБ. Хотя реорганизация и создание межрайонных центов, закрытие неэффективных больниц были сделаны почти во всех регионах, кроме орловского.

Я глубоко убежден, что оптимизация медицины, ликвидация круглосуточных коек в отдельных ЦРБ нужна, хотя понятно, что для этого понадобится огромная политическая воля. Нужно разговаривать с людьми и объяснять им её необходимость. Что реорганизация безусловно не нарушит доступность медицинской помощи, а наоборот — сократив неэффективные расходы можно поднять заработную плату врачам и закупить новое оборудование. Тем самым существенно улучшить качество медицинской помощи. Сейчас принят федеральный закон, который определяет порядок реорганизаций медицинских учреждений. Суть его в том, чтобы не допустить нарушения доступности врачебной помощи населению.

— Расскажите немного о своей работе в Совете Федерации.

— Очень большую часть работы составляют обращения граждан. Люди приходят с самыми разными бедами и проблемами. В основном ко мне как к врачу обращаются с вопросами лечения и реабилитации. Каждый случай я внимательно изучаю и рассматриваю все возможные пути решения. Большинству удается помочь. А некоторые обращения служат поводом для законодательной инициативы. Вот на приём пришла женщина с ребенком, у которого редкое заболевание. И ему консилиум врачей выписал лекарственный препарат, который не зарегистрирован в Российской Федерации, а значит, он не может быть закуплен за бюджетные средства. При этом, речь может иди о сотнях тысяч рублей. И это проблема не только Орловской области. Сейчас мною и другими сенаторами подготовлен законопроект о незарегистрированных лекарственных средствах. Сейчас он находится на согласовании в правительстве. Кроме того, мы дорабатывали законопроект, подготовленный Минздравом, который существенно облегчает регистрацию лекарственных препаратов. Этот закон уже принят Госдумой и утвержден Советом Федерации на последней сессии.

Также в комитете по социальной политике я участвую в законодательном обеспечении мероприятий объявленного президентом «десятилетия детства», проблем генетики и репродуктивного здоровья, экспорта медицинских услуг, опасности электромагнитного излучения и других.

Я участвую в работе Российско-Белорусского парламента, где отвечаю за вопросы экологии и здравоохранения. Принят законопроект о льготах людям, которые проживают на территории, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Раньше, если женщина ехала рожать ребенка в другой город или район, то уже никаких льгот не получал, так как он рожден в другом месте. Абсурдная ситуация. Вот этот закон делает очень важное дело и решает эту проблему. Я был одним из его авторов. Вообще, когда готовится любой закон, это всегда не просто. Например, сейчас обсуждается проблема неравенства преподавателей медицинских вузов и врачей. Так, преподаватель хирургии, если он не совмещает обе профессии, не в праве пользоваться никакими льготами врача. Мы пытаемся в нашем комитете вот эту проблему неравенства решить. И уже есть понимание у Минздрава, готовятся нормативные документы, которые помогут урегулировать вопрос.