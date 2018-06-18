Гутерреш призвал не разлучать детей нелегальных мигрантов с родителями

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к американским властям с требованием не разлучать детей нелегальных мигрантов с их родителями. Заявление опубликовано на сайте организации.

"Принципиально генеральный секретарь считает, что к беженцам и мигрантам следует относиться с уважением и достоинством в соответствии с действующим международным правом", — говорится в сообщении пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика.

Отмечается, что дети не должны быть травмированы в результате разлуки с родителями. Также подчеркивается необходимость сохранения единства семьи.

Ранее сообщалось, что в США за шесть недель около 2 тыс. детей были разлучены с семьями из-за массового потока нелегальных мигрантов в страну.