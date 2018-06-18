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Гутерреш призвал не разлучать детей нелегальных мигрантов с родителями
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Гутерреш призвал не разлучать детей нелегальных мигрантов с родителями 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к американским властям с требованием не разлучать детей нелегальных мигрантов с их родителями. Заявление опубликовано на сайте организации.
"Принципиально генеральный секретарь считает, что к беженцам и мигрантам следует относиться с уважением и достоинством в соответствии с действующим международным правом", — говорится в сообщении пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика.
Отмечается, что дети не должны быть травмированы в результате разлуки с родителями. Также подчеркивается необходимость сохранения единства семьи.
Ранее сообщалось, что в США за шесть недель около 2 тыс. детей были разлучены с семьями из-за массового потока нелегальных мигрантов в страну.
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