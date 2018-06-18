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В ООН призвали США прекратить практику разлучения семей мигрантов
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В ООН призвали США прекратить практику разлучения семей мигрантов 

РИА Новости 40 минут назад
ЖЕНЕВА, 18 июн — РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн призвал США прекратить практику насильственного отлучения детей от семей мигрантов на южных границах страны. Об этом он заявил в понедельник на открытии 38-й сессии Совета ООН по правам человека.
"В США я глубоко озабочен недавно принятыми законами, которые наказывают детей за деяния их родителей. За последние шесть недель почти две тысячи детей насильно были разлучены со своими родителями", — сказал он.
Глава УВКПЧ ООН сослался на заявление Американской ассоциации педиатров, которая назвала действия США на южных границах страны «санкционированным государством насилием над детьми», которое может привести к «непоправимому ущербу» для здоровья детей.
"Я призываю США незамедлительно прекратить практику насильственного разделения детей (с семьями) и как минимум ратифицировать Конвенцию по правам детей, чтобы сделать так, чтобы соблюдение основных прав детей, каков бы ни был их административный статус, стояло бы в основе национальных законов", — подчеркнул он.
Сессия СПЧ ООН пройдет в Женеве с 18 июня по 6 июля. Это последняя сессия для нынешнего главы УВКПЧ ООН, который покидает свой пост в конце августа.
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