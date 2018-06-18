В ООН призвали США прекратить практику разлучения семей мигрантов

ЖЕНЕВА, 18 июн — РИА Новости Елизавета Исакова . Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн призвал США прекратить практику насильственного отлучения детей от семей мигрантов на южных границах страны. Об этом он заявил в понедельник на открытии 38-й сессии Совета ООН по правам человека.

"В США я глубоко озабочен недавно принятыми законами, которые наказывают детей за деяния их родителей. За последние шесть недель почти две тысячи детей насильно были разлучены со своими родителями", — сказал он.

Глава УВКПЧ ООН сослался на заявление Американской ассоциации педиатров, которая назвала действия США на южных границах страны «санкционированным государством насилием над детьми», которое может привести к «непоправимому ущербу» для здоровья детей.

"Я призываю США незамедлительно прекратить практику насильственного разделения детей (с семьями) и как минимум ратифицировать Конвенцию по правам детей, чтобы сделать так, чтобы соблюдение основных прав детей, каков бы ни был их административный статус, стояло бы в основе национальных законов", — подчеркнул он.

Сессия СПЧ ООН пройдет в Женеве с 18 июня по 6 июля. Это последняя сессия для нынешнего главы УВКПЧ ООН, который покидает свой пост в конце августа.