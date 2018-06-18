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«Электролит вызывает тяжелые ожоги!» В Тюмени спасли ребенка, проглотившего батарейку
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«Электролит вызывает тяжелые ожоги!» В Тюмени спасли ребенка, проглотившего батарейку 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмени специалисты Окружной клинической больницы № 2 спасли малыша, проглотившего батарейку. Мальчик был доставлен Центром медицины катастроф из Увата.
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, родители малыша вовремя обратились за помощью.
«Именно этот элемент питания при попадании внутрь организма представляет наибольшую опасность для здоровья и жизни человека. Батарейка во влажной среде достаточно быстро начинает окисляться и «раскрываться». Излившийся электролит вызывает тяжелые ожоги внутренних органов, которые могут привести к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода», — отмечают в ведомстве.
На прошлой неделе в Тюменской области произошло еще два аналогичных случая. Спустя день после спасения одного малыша, к медикам обратились родители другого. Ребенка на протяжении нескольких дней беспокоил кашель.
«Других симптомов ОРВИ у маленького пациента не было. Для уточнения была выполнена рентгенография. Опасения врача подтвердились: кашель был вызван десятирублевой монеткой, которая находилась в пищеводе. Врачи ОКБ №2 и в этот раз смогли помочь малышу, обошлось без открытой операции», — поясняют в департаменте.
Еще одним пациентом, проглотившим инородный предмет, стал молодой мужчина, подавившийся куском яблока.
Фото Евгения Поторочина
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