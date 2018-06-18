Детский сад дорожать не будет

Фото с ресурса primgazeta.ru Глава администрации города Владимира Андрей Шохин отменил постановление, согласно которому плата за пребывание в детском саду должна была вырасти на 5%.

Подорожание должно было произойти в прошедшую пятницу, а плата за пребывание детей в обычной группе должна была вырасти на 7 рублей с 135 до 142 рублей.

Как рассказала официальный представитель мэрии Александр Карпилович , отмена повышения платы связано с «летним» уменьшением потока детей.

«Дети уезжают в деревню, на дачи, в отпуска с родителями. Меры по повышению платы за детский сад решили отложить», — сообщил Карпилович.