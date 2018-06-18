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Детский сад дорожать не будет
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Детский сад дорожать не будет 

ТВ-МИГ 45 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса primgazeta.ru  Глава администрации города Владимира Андрей Шохин отменил постановление, согласно которому плата за пребывание в детском саду должна была вырасти на 5%.
Подорожание должно было произойти в прошедшую пятницу, а плата за пребывание детей в обычной группе должна была вырасти на 7 рублей с 135 до 142 рублей.
Как рассказала официальный представитель мэрии Александр Карпилович, отмена повышения платы связано с «летним» уменьшением потока детей.
«Дети уезжают в деревню, на дачи, в отпуска с родителями. Меры по повышению платы за детский сад решили отложить», — сообщил Карпилович.
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