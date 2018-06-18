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Во Владимире не стали поднимать плату за детские сады
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Во Владимире не стали поднимать плату за детские сады 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Сити-менеджер Андрей Шохин издал соответствующее постановление. На данный момент цены остаются на прежнем уровне.
За детей, которые находятся в группах с 12-часовым пребыванием родители будут платить 135 рублей в день. За группы с 24-часовым пребыванием плата сохраняется на уровне 173 рублей. Два часа за ребенка будут стоить 14 рублей, 3,5 часа — 23 рубля. Пятичасовой день будет обходиться в 57 рублей. Плата за дошкольные группы образовательных учреждений в день будет равна 125 рублям.
Пока неизвестно, изменится ли плата за детские сады в 2019 году.
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