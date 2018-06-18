Опасные игры. Насколько безопасны детские площадки в Алтайском крае?

Детские игровые площадки пользуются популярностью у детей в любое время года. Особенно это заметно в крупных городах, где родителям приходится каждый день разрабатывать маршруты прогулок. Поэтому игра в песочнице для ребенка — это наиболее приемлемый вариант. Вот только безопасный ли?

Безопасность детских игровых площадок в Барнауле и в крае в целом оставляет желать лучшего.

«У нас очень много детских площадок, которые не соответствуют требованиям безопасности. Речь идет об элементах оборудования, которые могут быть просто неудобными для игры, а также не отвечают требованиям безопасности. К примеру, выступающие элементы имеют острые концы, а болтовые соединения не защищены», — рассказала госинспектор отдела Госнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Яна Петенева.

На ум сразу приходят игровые конструкции, которые в буквальном смысле разваливаются на глазах. Добросовестные ТСЖ и УК стараются по возможности их привести в порядок: покрасить элементы, привезти песок. Но есть и такие дворы, которые напоминают военный полигон после учений. А все потому, что узнать в оставшихся здесь объектах качели, лавочку или лестницу практически невозможно.

Только с начала года в Сибирское межрегиональное территориальное управление Росстандарта поступило шесть обращений. На состоянии детских площадок жаловались жители села Глядень (Благовещенский район), Новоалтайска, Барнаула. В краевой столице проверка прошла в одном из дворов на пр. Ленина, Павловском тракте и ул. Малахова. После осмотра специалисты выписывают предписания УК и ТСЖ об устранении выявленных дефектов.

По словам специалистов, следить за состоянием детских площадок должны в первую очередь обслуживающие организации. К тому же проверки профильных ведомств проходят не так часто. Конечно, иногда проходит выборочный осмотр детских площадок в рамках акций. Так, на прошлой неделе Госинспекция Алтайского края побывала с проверкой во дворах домов на ул. Гущина, Взлетная.

Напомним, в Алтайском крае запущен большой проект по созданию комфортной городской среды, в рамках которого ведется благоустройство общественных территорий и дворов. Уделяется внимание и строительству новых игровых площадок. Только на установку игровых комплексов в Индустриальном районе потратили около миллиона рублей.

Что интересно, порой их строят рядом со старыми детскими площадками, что вызывает недовольство местных жителей.

«У нас во дворе находятся две площадки — новая и старая. Естественно, я с дочкой хожу на новую, но она не очень удобная, потому что расположена на маленьком участке и впритык к детскому саду. А вот вторая находится на большой территории, но там играть ребенку неинтересно, да и опасно. Детские конструкции сломаны», — говорит жительница одного из домов на улице Георгия Исакова Татьяна Соловенюк.

ЧП в местах отдыха:

В прошлом месяце СУ СК России по Алтайскому краю опубликовал информацию о несчастных случаях в местах отдыха в 2016-2018 г. В документе речь также шла и о травмировании детей на аттракционах, лабиринтах, игровых комплексах.

Так, предпринимателя в Рубцовске осудили за травмы 12-летнего мальчика, которые он получил на водной горке. После проверки выяснилось, что испытания детской конструкции не проводили, а инструкторы не имели подготовки.

Детский отдых в общественных местах, в частности в торговых центрах, также находится в поле зрения госинспекторов. В текущем году поступило две жалобы на игровые комнаты в ТЦ «Галактика» и «Арена».

Родители в ответе:

Как не крути, но следить за безопасностью детей на детской площадке должны родители. Со своей стороны региональный СКР дает несколько советов, как уберечь ребенка:

На площадке дети должны находиться только под присмотром родителей. Конструкция должна отвечать возрасту ребенка. Необходимо проверить состояние игровых конструкций, а также саму площадку на наличие опасных предметов. С ребенком необходимо провести беседу о том, как вести себя на детской площадке, в частности рядом с качелями, горками. Обратите внимание на одежду ребенка. К примеру, шарфы могут зацепиться за какую-нибудь конструкцию, а в шлепанцах ребенок может упасть.

Совет: отдавайте предпочтение площадкам со специальным резиновым покрытием.